Глава центрисполкома "Единой России" заменит в Госдуме Игоря Кастюкевича

Cекретарь генсовета единороссов Андрей Турчак, отметил, что Александр Сидякин продолжит руководить исполкомом партии

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Руководитель центрального исполкома партии "Единая Россия" Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации единоросса Игоря Кастюкевича. Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак.

"Александр Сидякин получит мандат депутата Госдумы, освободившийся после перехода в Совет Федерации нашего коллеги Игоря Кастюкевича", - написал Турчак, отметив, что Сидякин продолжит руководить исполкомом партии.