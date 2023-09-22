"Единая Россия" выдвинула Рябухина в сенаторы от заксобрания Ульяновской области

В последнее время он занимал пост первого зампредседателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам

УЛЬЯНОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Ульяновское региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло кандидатуру Сергея Рябухина в качестве представителя от законодательного собрания региона седьмого созыва в Совете Федерации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе исполкома отделения партии.

"Региональный политический совет выдвинул кандидатом на должность члена Совета Федерации ФС РФ - представителя от Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва Сергея Рябухина. Согласно уставу, его кандидатура должна быть согласована президиумом генсовета партии. Затем в случае положительного ответа кандидатура утверждается законодательным собранием региона", - сказала собеседница агентства.

Рябухин представляет заксобрание региона в верхней палате парламента 10 лет. В последнее время он занимал пост первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Избирательная комиссия Ульяновской области 12 сентября утвердила результаты выборов Законодательного собрания Ульяновской области седьмого созыва. По итогам голосования партия "Единая Россия" получила 11 из 18 мандатов по партийным спискам, еще 16 из 18 мест кандидаты этой партии получили по одномандатным муниципальным округам. По партийным спискам по одному мандату получили "Коммунисты России" и "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ - три и ЛДПР - два. Депутатские мандаты в муниципальных одномандатных округах получили также представитель ЛДПР Дмитрий Грачев и самовыдвиженец Сергей Моргачев.