Комитет СФ рекомендовал одобрить закон о Дне воссоединения новых регионов с Россией

Верхняя палата парламента планирует рассмотреть этот закон на пленарном заседании 25 сентября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности на заседании единогласно поддержал и рекомендовал верхней палате парламента одобрить закон об установлении памятной даты 30 сентября - Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ. От этом ТАСС сообщил источник в палате.

"Комитет Совета Федерации по обороне единогласно поддержал этот закон и рекомендовал палате его одобрить", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в понедельник, 25 сентября, закон планирует рассмотреть комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам.

Госдума на заседании 19 сентября приняла в первом чтении и в целом закон, которым предлагается установить День воссоединения новых регионов с Россией. Закон внес на рассмотрение депутатов Госдумы президент России Владимир Путин. Документом устанавливается новая памятная дата России 30 сентября - День воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Верхняя палата парламента планирует рассмотреть этот закон на пленарном заседании 25 сентября.