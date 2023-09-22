22 сентября, 16:29,
обновлено 22 сентября, 17:00

Первый замглавы МИД РФ обсудил в Калининграде ситуацию в Балтийском регионе

Владимир Титов встретился с командующим Балтийским флотом Владимиром Воробьевым

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов обсудил с командующим Балтийским флотом Владимиром Воробьевым военно-политическую обстановку в Балтийском регионе и противодействие угрозам безопасности России. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам поездки Титова в Калининградскую область.

"Была проведена встреча с командующим Балтийским флотом вице-адмиралом Владимиром Воробьевым, в ходе которой рассмотрена проблематика военно-политической обстановки в Балтийском регионе и противодействия угрозам национальной безопасности России", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, Титов обсудил с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым и членами регионального правительства вопросы внешнего содействия обеспечению устойчивого развития области, в том числе в контексте необходимости беспрепятственного функционирования калининградского транзита, ситуации в отношениях с сопредельными странами, подчеркнули в МИД РФ.

В новость была внесена правка (19:58 мск) - исправлена опечатка в заголовке, верно - в Калининграде. 

Теги:
РоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская область
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