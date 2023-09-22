Сенатором от заксобрания Владимирской области стал Владимир Киселев

Он трижды избирался председателем законодательного собрания, стоит во главе комиссии в Совете законодателей России, а в VI созыве возглавлял Совет законодателей Центрального федерального округа

ТАСС, 22 сентября. Депутаты Законодательного собрания Владимирской области наделили председателя регионального парламента Владимира Киселева полномочиями члена Совета Федерации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.

"Законодательное собрание Владимирской области наделило Владимира Николаевича [Киселева] полномочиями члена Совета Федерации. Уверен, что он будет достойно представлять интересы нашего региона в верхней палате российского парламента. Это опытный законотворец, руководитель, он глубоко погружен в повестку области и страны", - написал губернатор.

Как уточнил глава региона, Владимир Киселев трижды избирался председателем законодательного собрания, стоит во главе комиссии в Совете законодателей России, в VI созыве возглавлял Совет законодателей Центрального федерального округа, много сделал для укрепления сотрудничества областного парламента с коллегами из других регионов и Федеральным собранием.

По данным пресс-службы правительства региона, 22 сентября состоялось первое заседание Законодательного собрания Владимирской области восьмого созыва, обновленный состав которого сформирован по результатам голосования 8-10 сентября, в нем сохранили места четыре из пяти работавших ранее политических партий: "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", КПРФ, из новых - Партия пенсионеров за социальную справедливость. Ранее сообщалось, что по итогам выборов в заксобрание региона партия "Единая Россия" набрала 55,47% голосов, второе и третье места заняли КПРФ с 14,02% голосов и ЛДПР с 10,39% соответственно. Партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала 6,63% голосов, "Партия пенсионеров" - 6,06%, а "Новые люди" - 4,83%.