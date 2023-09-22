Лавров обсудил с главой МИД Сент-Винсента и Гренадин председательство в СЕЛАК

Глава МИД РФ на встрече с Ральфом Гонсалвесом также затронул вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН двустороннее взаимодействие в рамках председательства страны в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

"Стороны провели конструктивный обмен мнениями по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также по ряду вопросов взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках, в том числе с учетом нынешнего ротационного председательства Сент-Винсента и Гренадин в Сообществе латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК)", - говорится в сообщении российского дипведомства.