22 сентября, 17:24
Генассамблея ООН

Лавров обсудил с главой МИД Сент-Винсента и Гренадин председательство в СЕЛАК

Глава МИД РФ на встрече с Ральфом Гонсалвесом также затронул вопросы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН двустороннее взаимодействие в рамках председательства страны в Сообществе стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК).

"Стороны провели конструктивный обмен мнениями по ключевым аспектам двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также по ряду вопросов взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках, в том числе с учетом нынешнего ротационного председательства Сент-Винсента и Гренадин в Сообществе латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК)", - говорится в сообщении российского дипведомства. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСент-Винсент и ГренадиныГонсалвес, РальфГенассамблея ООН
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