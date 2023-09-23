Сенатор от ЛНР Лантратова может стать первым зампредом комитета по соцполитике

Как сообщил источник в верхней палате парламента, вопрос будет рассмотрен на утреннем заседании комитета 25 сентября

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Сенатор от Луганской Народной Республики (ЛНР), член комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова может быть избрана зампредом комитета на заседании 25 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник в верхней палате парламента.

"В повестку заседания комитета включен вопрос об избрании заместителя председателя комитета по социальной политике. На эту должность может быть избрана сенатор от ЛНР Дарья Лантратова", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что вопрос будет рассмотрен на утреннем заседании комитета. Кроме того, по словам собеседника агентства, после объявления перерыва на пленарном заседании комитет соберется еще раз, чтобы обсудить вопрос об избрании своего председателя. "Возглавляющая комитет Инна Святенко займет должность вице-спикера Совфеда. В связи с этим будет решаться вопрос о том, кто займет этот пост вместо нее", - сказал он.

При этом другой источник сообщил, что комитет возглавит сенатор, который не входит в его состав.

Лантратова, которая занимает должность замсекретаря генсовета "Единой России", была наделана полномочиями сенатора в декабре прошлого года. Она вошла в состав комитета по социальной политике. По итогам прошедших в России с 8 по 10 сентября выборов она переподтвердила полномочия сенатора.

В новость была внесена правка (17:42 мск) - исправление месяца в лиде, верно - 25 сентября.