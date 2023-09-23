Пушилин назвал одной из ключевых задач на посту главы ДНР помощь фронту

В его планах сделать республику самодостаточным, благополучным и процветающим регионом России

ДОНЕЦК, 23 сентября. /ТАСС/. Одна из ключевых задач, стоящих перед руководством Донецкой Народной Республики (ДНР) - помощь фронту. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

"Первоочередные шаги, прежде всего, это помочь фронту. Помощь фронту - огромный пласт работы: поддержка военнослужащих, членов их семей. Несомненно, самое важное для Донбасса и для России сейчас - это наша победа. Уверен, при консолидации общества, нацеленного на результат, она будет достигнута", - сказал Пушилин. Он подчеркнул, что в планах сделать республику самодостаточным, благополучным и процветающим регионом России.

В субботу 23 сентября на пленарном заседании Народного совета ДНР Денис Пушилин был избран главой региона.

Пушилин родился 9 мая 1981 года в Макеевке Донецкой области Украинской ССР (ныне Донецкая Народная Республика в составе РФ) в семье рабочих Макеевского металлургического завода. Весной 2014 года стал одним из лидеров протестного движения русскоязычного населения в Донецкой области. Участвовал в провозглашении 7 апреля 2014 года Донецкой Народной Республики, стал сопредседателем ее временного правительства. С 15 мая по 18 июля 2014 года - председатель президиума Верховного совета ДНР (высшая должность в провозглашенной республике).

В качестве сопредседателя Народного фронта Новороссии занимался первыми гуманитарными поставками из России в Донбасс. Был одним из создателей общественного движения "Донецкая Республика", до октября 2017 года возглавлял его исполнительный комитет. C 9 ноября 2014 года по 11 сентября 2018 года являлся постоянным полномочным представителем ДНР на переговорах трехсторонней Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине в Минске (участники - Украина, Россия и ОБСЕ). В конце 2017 года возглавил Русский центр, созданный в Донецке для "усиления процессов интеграции Донбасса с Российской Федерацией в гуманитарных, социальных и культурных аспектах".

7 сентября 2018 года Народный совет ДНР назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы республики. Возглавил республику после гибели ее первого главы Александра Захарченко.