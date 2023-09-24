24 сентября, 06:45

Володин поздравил членов ЦИК с 30-летием со дня ее образования

Председатель Госдумы заявил, что становление избирательной системы России связано с развитием страны

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Становление избирательной системы РФ неразрывно связано с развитием страны, укреплением государственности и демократических основ, обеспечением конституционных прав граждан, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Поздравляю всех членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 30-летием со дня ее образования. <...> Становление нашей избирательной системы неразрывно связано с развитием России, укреплением государственности и демократических основ, обеспечением конституционных прав граждан", - привели в думской пресс-службе слова Володина.

Он отметил, что история современной избирательной системы России берет начало в 1993 году, когда в преддверии всенародного голосования по проекту Конституции и выборам в Федеральное Собрание был сформирован первый состав ЦИК.

Спикер палаты подчеркнул, что от компетентности, профессионализма и ответственности членов ЦИК во многом зависит проведение конкурентных, открытых, легитимных выборов, решение важных государственных задач и будущее РФ. 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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