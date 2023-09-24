В ДНР ввели комендантский час с 23:00 до 4:00 в будние дни

Согласно соответствующему указу, ограничения не распространяются на чиновников и работников организаций, остановка деятельности которых может навредить гражданам, предприятиям, организациям, обществу и государству

ДОНЕЦК, 24 сентября. /ТАСС/. Нахождение на улицах в Донецкой Народной Республике (ДНР) запрещается с 23:00 до 4:00 в будние дни. Это следует из указа главы ДНР Дениса Пушилина, опубликованного на его сайте.

"Постановляю: установить на территории Донецкой Народной Республики запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах еженедельно в период с понедельника до пятницы с 23:00 до 04:00 часов", - сказано в тексте документа.

Ограничения не распространяются на чиновников и работников организаций, остановка деятельности которых может навредить гражданам, предприятиям, организациям, обществу и государству. В частности, под них не подпадают работники, ответственные за снабжение продуктами и предметами первой необходимости, рабочие, выполняющие ремонтные и восстановительные работы, и другие. Также в период комендантского часа свободно могут перемещаться служебные машины полиции, УФСБ и автомобили со спецпропусками.

Документ был подписан 18 сентября, когда Пушилин был еще врио главы региона, опубликован 24 сентября и вступает в силу со дня опубликования.