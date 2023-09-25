Совет по интеграции новых регионов начнет работу в ближайшее время

Он будет координировать формирование законодательной базы и оказывать всю необходимую помощь четырем субъектам РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Совет по интеграции воссоединенных с РФ регионов, созданный в Совете Федерации в конце июля, начнет работу в ближайшее время. Об этом сообщила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"В самое ближайшее время начнет работу Совет по интеграции воссоединенных регионов, созданный при нашей палате. Он призван стать главным парламентским штабом по переходу новых регионов на российские стандарты жизни и государственного управления", - сказала спикер Совфеда, открывая осеннюю сессию палаты.

В конце июля Матвиенко сообщила о создании Совета по интеграции новых регионов России, который, по ее словам, будет координировать формирование законодательной базы и оказывать всю необходимую помощь четырем субъектам РФ. Спикер Совфеда поручила своему первому заместителю Андрею Яцкину возглавить совет, подготовить положение о его работе и обеспечить эффективную работу с 1 октября.