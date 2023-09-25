Комитет СФ по законодательству вновь избрал своим председателем Клишаса

Одновременно комитет принял решение избрать Андрея Клишаса полномочным представителем верхней палаты в Генеральной прокуратуре

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству на своем заседании единогласно принял решение вновь избрать председателем Андрея Клишаса.

Его кандидатура была поддержана членами комитета. Совет Федерации на пленарном заседании утвердил решение комитета по конституционному законодательству и госстроительству о переизбрании председателем комитета Клишаса.

Одновременно комитет принял решение избрать Клишаса полномочным представителем верхней палаты в Генеральной прокуратуре России. Эти обязанности он исполнял и в предыдущие годы.

Клишас представляет в Совфеде Красноярский край. В сентябре он переподтвердил свои полномочия в качестве сенатора. С 30 мая 2012 года по 16 апреля 2014 года парламентарий возглавлял комитет по конституционному законодательству, правовым и судебным вопросам, развитию гражданского общества. С 16 апреля 2014 года - председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

Также члены комитета по законодательству приняли решение о переизбрании сенатора от Ростовской области Ирины Рукавишниковой первым зампредом комитета. Она же избрана полномочным представителем верхней палаты в Конституционном суде РФ.

Кроме того, члены комитета по законодательству избрали еще одного заместителя председателя - им стал сенатор от Москвы Владимир Кожин, который ранее занимал должность первого зампреда комитета по обороне и безопасности.