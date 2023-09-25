25 сентября, 14:00

ЦИК 26 сентября рассмотрит передачу депутатского мандата единороссу Сидякину

Депутатский мандат освободился после того, как Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий представителя фракции "Единая Россия" Игоря Кастюкевича, избранного в Херсонскую областную думу

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ (ЦИК РФ) на заседании 26 сентября рассмотрит вопрос о передаче мандата депутата Госдумы руководителю центрисполкома партии "Единая Россия" Александру Сидякину. Об этом ТАСС сообщил член Центризбиркома РФ Константин Мазуревский.

"Да, планируется", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, рассмотрит ли комиссия на заседании во вторник передачу мандата Сидякину.

Депутатский мандат освободился после того, как Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий представителя фракции "Единая Россия" Игоря Кастюкевича, избранного в Херсонскую областную думу. 20 сентября Херсонская областная дума наделила Кастюкевича полномочиями сенатора Российской Федерации.

22 сентября секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в Telegram-канале сообщил, что в ходе заочного голосования генсовет партии решил, что освободившийся мандат получит Сидякин. Вопрос о передаче мандата депутата Госдумы должен рассмотреть ЦИК после подачи партией в комиссию соответствующих документов. 

Теги:
Турчак, Андрей АнатольевичРоссияСидякин, Александр Геннадьевич"Единая Россия"
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