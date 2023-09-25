МИД РФ назвал обострение в Косове следствием политики руководства края

По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, ситуация в регионе угрожает возобновлением этнических чисток косовоалбанскими радикалами против сербов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Недавнее обострение в Косове является прямым следствием политики премьера самопровозглашенной республики Альбина Курти на зачистку территории региона от сербов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нет сомнений, что вчерашнее кровопролитие - прямое и непосредственное следствие курса так называемого премьера Альбина Курти на разжигание конфликта, зачистку территории края от сербов. Его попытки вызвать через нагнетание обстановки дополнительное давление западников на руководство Сербии, чтобы заставить Белград признать "независимость" Косово, - постоянная игра с огнем, которая, как видим, обходится слишком дорого и подводит к опасной грани весь Балканский регион", - говорится в комментарии Захаровой.

Дипломат добавила, что из-за обострения ситуации в регионе возник прямой риск возобновления этнических чисток косовоалбанскими радикалами против сербов. "Налицо прямая угроза возобновления этнических чисток, практиковавшихся косовоалбанскими радикалами ранее", - сказала она. По мнению Захаровой, косовоалбанская полиция, находящаяся на севере края, занимается только запугиванием граждан.

"Тяжеловооруженные спецназовцы, заполонившие неалбанские районы, остаются главным орудием выдавливания сербов из Косова. Положение отягощается запретом на ввоз товаров из центральной Сербии, из-за которого северные муниципалитеты уже несколько месяцев находятся на краю гуманитарной катастрофы", - говорится в комментарии.

Дипломат добавила, что путь к стабилизации ситуации вокруг Косова лежит через выполнение договоренностей СБ ООН.

"Убеждены, что путь к стабилизации и долговременному урегулированию в Косове пролегает исключительно через всеобъемлющее выполнение краеугольной резолюции Совета Безопасности ООН 1244 и брюссельских договоренностей Белграда и Приштины 2013 и 2015 годов, прежде всего в части формирования в крае Сообщества сербских муниципалитетов, которое должно получить широкие исполнительные полномочия и стать действенным инструментом защиты интересов сербского населения", - подытожила она.