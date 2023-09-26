В Госдуме заявили, что ВСУ используют схемы ИГ для вербовки детей

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова отметила, что вербовка происходит в социальных сетях и мессенджерах, боевики используют фейковые аккаунты, закрытые каналы или чат-боты

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Схемы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, до 2014 года - "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ), запрещена в РФ) используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) для вербовки детей. Об этом сообщила на заседании комиссии по парламентскому расследованию преступных действий киевского режима в отношении детей ее сопредседатель, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Комиссия постоянно фиксирует факты вербовки детей, которые организованы со стороны киевского режима <…>. Все работает по методичке ИГИЛ. Еще 3 июля 2017 года был распространен методический справочник "Одинокий волк для диверсантов" с призывом мстить за разгром организации, теперь мы видим, что все схемы террористической организации сегодня применяются на наших детях", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что вербовка детей происходит в социальных сетях и мессенджерах, боевики ВСУ используют фейковые аккаунты, закрытые каналы или чат-боты. "Детей втягивают в деструктивные сообщества сначала онлайн, а затем выводят их в реальную жизнь, давая четкие инструкции, приманивая какими-либо призами, но в итоге никто никаких денег не получил", - подчеркнула Кузнецова.

Она также отметила, что детей заставляют присылать фотографии координат российских войск, с помощью которых ВСУ "корректируют артиллерийские удары или совершают диверсии внутри России". По ее словам, на Украине существуют профессиональные лагеря подготовки диверсантов, в которых задействованы дети.

Госдума на пленарном заседании 20 июня приняла постановление о проведении парламентского расследования преступлений киевского режима против детей. Совет Федерации на заседании 21 июня принял постановление о поддержке инициативы по возбуждению парламентского расследования. В состав комиссии вошли 13 членов Совета Федерации и 13 депутатов Госдумы. Комиссия, согласно закону, создается на срок до одного года, результаты расследования направят руководству страны.