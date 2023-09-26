Вершинин обсудил с замгенсека ООН проблемы миротворческой миссии в Косове

Собеседники также рассмотрели ход сворачивания многопрофильной миссии ООН в Мали

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителем генерального секретаря ООН Жан-Пьером Лакруа проблемы, стоящие перед миротворческими миссиями ООН в некоторых странах и регионах, в том числе в Косове.

"Особое внимание было уделено обсуждению деятельности миротворческих операций в Демократической Республике Конго, Ливане, Косове и на Голанских высотах", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ведомстве указали, что обеими сторонами была подтверждена неизменность основополагающей роли миротворчества в поддержании международного мира и безопасности. "Вершинин подтвердил необходимость строгого соблюдения базовых принципов миротворчества, фокусирования миссий ООН на своих первостепенных задачах и тесной координации Секретариата [ООН] с правительством принимающего государства", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, собеседники подробно рассмотрели ход сворачивания многопрофильной миссии ООН в Мали, который должен быть завершен к концу 2023 года в соответствии с резолюцией Совета Безопасности 2690.

"Стороны условились продолжать поддерживать тесное взаимодействие, в том числе по вопросам участия российских миротворцев в операциях ООН в пользу мира", - заключили в российском дипведомстве.