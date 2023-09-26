Дума приняла постановление об учреждении медали имени Станислава Говорухина

Награда будет вручаться за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности и международном сотрудничестве

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла постановление об учреждении медали имени народного артиста России Станислава Говорухина. Награда будет вручаться за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности и международном сотрудничестве.

Комиссия Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности внесла на рассмотрение палаты проект постановления об учреждении медали 21 сентября.

Медаль Станислава Говорухина будет являться ведомственной наградой Госдумы, награждать ею будут граждан РФ и иностранцев за заслуги в культуре, гуманитарной деятельности, в патриотическом воспитании и международном сотрудничестве. В постановлении уточняется, что гражданин РФ, представляемый к награждению, на момент представления не должен замещать государственную должность в Госдуме, Совете Федерации, в законодательном органе субъекта РФ, муниципальную должность депутата, а также члена выборного органа местного самоуправления.

В положении указано, что в течение календарного года медалью могут быть награждены не более десяти человек. Ходатайство о награждении может быть инициировано председателем Госдумы, фракцией или комитетом (комиссией) палаты.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о намерении учредить медаль.

О Говорухине

Станислав Говорухин - российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Поставил картины "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", автор сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го" и др. Депутат Госдумы в 1993-2018 годах, председатель комитета Госдумы по культуре. Умер в 2018 году в возрасте 82 лет.