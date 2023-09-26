В СФ прорабатывают вопрос об ответственности сенаторов за нарушения регламента

Источник ТАСС ранее сообщил, что комитет по регламенту принял решение "жестко предупредить" сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне специальной военной операции

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Вопрос о введении ответственности для сенаторов за неисполнение регламентных норм прорабатывается в настоящее время в Совете Федерации. Об этом ТАСС сообщил глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко, комментируя решение комитета вынести предупреждение сенатору от Тувы Людмиле Нарусовой за неоднократные пропуски пленарных заседаний без уважительной причины и поездку за границу без согласования с председателем верхней палаты парламента.

"Никаких решений [о досрочном прекращении полномочий] нет и не может быть. У нас нет института ответственности за неисполнение нормативных, регламентных <...> норм. Это, кстати, идея, над которой мы работаем, чтобы ввести такую ответственность", - сказал Тимченко.

Ранее источник ТАСС сообщил, что комитет по регламенту принял решение "жестко предупредить" Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне специальной военной операции, так как это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом. Это произошло после поездки парламентария в Испанию летом этого года, о которой сообщал ряд Telegram-каналов.

Тимченко сказал, что в СФ пока изучают мировой опыт. "Мы пока изучаем мировой опыт такого рода мер ответственности. Когда мы будем понимать, какие есть варианты, какие могут быть последствия, какие плюсы и минусы от тех или иных решений, мы тогда будем предлагать либо законодательную инициативу, либо наш внутренний нормативный акт, либо еще какой-то формат. Это необходимо для того, чтобы было понимание, что безответственное поведение может быть оценено соответствующим образом, могут быть приняты конкретные меры", - подчеркнул глава комитета СФ.

Он также отметил, что первый шаг на пути к установлению института ответственности уже сделан: принят закон, который позволяет органу власти, наделившему полномочиями сенатора, выходить с предложением в Совет Федерации о досрочном прекращении его полномочий. Сенатор подчеркнул, что это не автоматическое прекращение полномочий, установлена целая процедура.

"Важно, с одной стороны, разработать меры ответственности, с другой стороны, исключить предвзятость, вкусовщину либо необъективность. Когда все эти факторы будут изучены и взвешены, тогда можно будет предлагать какие-то конкретные меры", - сказал Тимченко. "Например, оплата труда сенаторов производится одинаково, но одни сенаторы работают очень эффективно, а другие - спустя рукава, или вообще не принимают участие. Может быть, как вариант, наказывать их рублем. Нужно изучить практику", - добавил он.