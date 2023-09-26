Госдума выразила возмущение в связи с присутствием нациста в парламенте Канады

Депутаты назвали это очередным шагом к переписыванию истории

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла заявление об осуждении присутствия в парламенте Канады 98-летнего бандеровца Ярослава Хунки из 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина", назвав это очередным шагом к переписыванию истории.

Депутаты "выражают крайнее негодование и возмущение в связи с циничным оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции, совершенным во время заседания Палаты общин парламента Канады 22 сентября 2023 года", подчеркивается в документе.

Госдума констатирует, что "канадские законодатели сочли возможным приветствовать аплодисментами в стенах канадского парламента нацистского ветерана - 98-летнего эсэсовца Я. Хунку, служившего кровавому Третьему рейху в годы Второй мировой войны". "Эта вакханалия была приурочена к приему канадскими властями идейного наследника коллаборациониста Я. Хунки - лидера нынешнего украинского режима В. Зеленского, совершающего очередное мировое турне в целях сбора средств на кровавую бойню, в которую он втянул украинский народ", - сказано в тексте. Уточняется, что "профашистская церемония без всякого стеснения транслировалась в канадских" СМИ.

"Депутаты Государственной думы рассматривают произошедшее вопиющее событие не как случайность, а как очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре", - указано в тексте заявления.

Российские парламентарии напомнили, что "в годы Второй мировой войны пали смертью храбрых более 45 тыс. канадских граждан, чьи могилы своими позорными действиями оскорбили парламент и правительство Канады". "Они грубо нарушили международное право, пытаясь обелить военных преступников, садистов и убийц, в частности украинских военнослужащих войск СС, виновных в гибели десятков тысяч мирных жителей Советского Союза, Польши, Словакии и других стран. Нюрнбергский трибунал однозначно осудил их преступления, которые не имеют срока давности. Подобные действия, направленные на героизацию нацизма в законодательных органах власти, также заслуживают рассмотрения в судебном порядке", - отмечают в Госдуме.

Депутаты подчеркивают, что "готовы к конструктивному взаимодействию со всеми коллегами-парламентариями", которые разделяют антифашистские взгляды и убеждения, готовы "со всей решимостью противостоять подобным попыткам героизации укронацистов и других нацистов всех мастей и их приспешников, бороться с насаждением вражды между народами, расизма, неофашизма, русофобии и других античеловеческих фобий", выступать в защиту исторической памяти.

О ситуации в парламенте Канады

Ранее агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего Хунке, в годы Второй мировой войны служившего в украинской дивизии, также носившей название дивизии СС "Галичина". Спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота ранее принес извинения за приглашение украинского нациста. Он подчеркнул, что это была его инициатива, о которой якобы не знали члены парламента и украинская делегация. Офис премьер-министра Канады возложил ответственность за произошедшее на спикера палаты.

В новость внесена правка (16:03 мск) - передается с исправлением формулировки в заголовке и лиде, верно - в связи с присутствием