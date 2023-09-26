Небензя заявил, что Запад продвигает нелепые версии диверсий на "Северных потоках"

Постоянный представитель России при ООН подчеркнул, что "в каждой из них отрицается причастность Вашингтона"

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Кампания по продвижению самых нелепых версий диверсии на "Северных потоках" проводится на Западе, однако все они обходят возможную причастность Вашингтона. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации по "Северным потокам".

"Появляется все больше признаков того, что вместо усилий по выявлению обстоятельств произошедшего мы на самом деле сталкиваемся с попыткой утаить их, - сказал он. - Так, в западном медиапространстве нарастает скоординированная кампания по продвижению совершенно нелепых версий произошедшего".

Среди выдвигаемых версий, перечислил Небензя, - будто Россия сама взорвала функционирующий в ее интересах газопровод, а также, что "это сделали какие-то "туристы" на парусной яхте, которые, по одной версии, действовали чуть ли не по собственной инициативе, без государственной поддержки, а по другой - по указке главнокомандующего ВСУ [Валерия] Залужного, но в тайне от его непосредственного руководителя - президента [Владимира] Зеленского".

"Еще нелепее выглядят публиковавшиеся в некоторых европейских СМИ сведения о том, что разведслужбы западных государств, в том числе и США, дескать, были, в курсе планов украинцев и даже отговаривали последних от их осуществления, но те все равно сделали по-своему, - продолжил Небензя. - На примере с отказом от мирного договора с Россией в марте 2022 года мы знаем, что киевские власти не могут пойти наперекор своим западным кураторам по столь серьезному вопросу".

Небензя добавил, что у всех этих версий есть общие признаки. "В каждой из них отрицается причастность Вашингтона к совершению данного преступления", - указал он.

Постпред РФ при этом указал на расследование лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, где речь идет о том, что взрывчатку на нитках газопровода установили американские водолазы.