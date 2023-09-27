Путин на совещании с правительством России обсудит развитие Калининградской области

Мероприятие проведут по видеосвязи

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в среду совещание с правительством РФ. Его основная тема - социально-экономическое развитие Калининградской области.

Мероприятие состоится по видеосвязи. С докладами выступят министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор региона Антон Алиханов. Кроме того, как и всегда на совещаниях с кабмином, будут обсуждаться некоторые текущие вопросы.

Глава государства уделяет особое внимание развитию российских регионов, поэтому регулярно заслушивает доклады о ситуации в них - как на профильных, так и на других мероприятиях. В начале сентября он проводил совещание, посвященное Смоленской области. В конце августа состоялась аналогичная встреча по Красноярскому краю.

В обоих случаях речь шла о перспективах развития, в том числе планах и проектах, а также о проблемах, волнующих людей и требующих первоочередного решения. Еще чуть ранее президент обсуждал с федеральным кабмином развитие экономики в угледобывающих регионах.

В целом же Путин регулярно проводит совещания с правительством - как правило, раз в несколько недель. На них представляют доклады по заранее обозначенным темам, рассматривают актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. Последнее такое совещание состоялось 16 августа.

О Калининградской области

Калининградская область традиционно считается геостратегическим регионом. Особенности ее развития во многом определяются полуэксклавным положением - она отделена от основной территории страны, но имеет выход к морю.

Для обеспечения национальных интересов, улучшения ситуации в регионе создана и реализуется госпрограмма "Социально-экономическое развитие Калининградской области". Она направлена на формирование комфортной и безопасной среды, условий для эффективного труда и успешного предпринимательства, возможностей для самореализации, а также обеспечение благополучия людей в целом.

Среди целей программы - устойчивый рост населения до 1 млн 45 тыс. человек к 2025 году. Сейчас, по данным Росстата, в регионе живут около 1 млн 32 тыс. человек.

Бюджет Калининградской области в этом году сформирован с учетом использования всех накопленных резервов и предельным дефицитом для того, чтобы выполнить все социальные обязательства и реализовать инфраструктурные проекты. Доходы региональной казны изначально приняты на уровне 110,5 млрд рублей, а расходы - 123,6 млрд рублей. Дефицит бюджета в 2024 году планируется на уровне 4,1%, или около 3,7 млрд рублей, в 2025 году ожидается профицит в размере почти 1,8 млрд рублей.

Среди значимых проектов и ключевых предприятий региона - компания "Автотор", которая первой в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов. Производство работает с мая 1997 года, уже выпущено больше 2,5 млн автомобилей.

Также Росатом реализует на территории региона первый в России проект "гигафабрики" накопителей энергии с проектной мощностью 4 ГВтч в год (общая емкость пускаемых устройств). Это позволит изготавливать продукцию мирового уровня - литий-ионные аккумуляторы, из которых затем будет производиться сборка аккумуляторных модулей. Предприятие обеспечит потребности отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных батареях, а также будет выпускать стационарные системы накопления энергии для электросетей и промышленности.