Постпред России заявил, что ОБСЕ находится на грани выживания

Александр Лукашевич отметил, что заложенная еще прошлогодним польским председательством практика замораживания направлений деятельности значительно подорвала возможности реализации подмандатных задач организации

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на грани выживания, но действующее председательство Северной Македонии не исправляет ситуацию. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Скажем откровенно, положение дел в ОБСЕ вызывает серьезное беспокойство. Организация фактически находится на грани выживания. Заложенная еще прошлогодним польским председательством пагубная практика замораживания целых направлений деятельности уже значительно подорвала возможности реализации подмандатных задач ОБСЕ", - сказал он на расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Лукашевич добавил, что председательство Северной Македонии не предприняло "сколько-нибудь осязаемых шагов по исправлению подобной ситуации". По словам дипломата, оно отказалось от широких консультаций по сложным вопросам, а в качестве их решений предлагаются варианты, устраивающие в первую очередь страны Запада.

В частности, Лукашевич указал, что Россия не согласна с кандидатурой Эстонии на пост председателя организации в следующем году, однако Северная Македония не инициирует консультации по поводу этого вопроса. Дипломат добавил, что Эстония не добьется необходимого для избрания консенсуса. Он упрекнул Северную Македонию за затягивание выборов глав ведущих исполнительных структур ОБСЕ: директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, генерального секретаря и представителя по свободе СМИ. Лукашевич отметил, что организация до сих пор не приняла решение по поводу бюджета, в чем часть стран необоснованно обвиняет Россию.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи ранее заявил, что организация переживает глубокий кризис.