26 сентября, 22:40

Постпред России заявил, что ОБСЕ находится на грани выживания

Илья Питалев/ ТАСС
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Илья Питалев/ ТАСС

Александр Лукашевич отметил, что заложенная еще прошлогодним польским председательством практика замораживания направлений деятельности значительно подорвала возможности реализации подмандатных задач организации

ВЕНА, 27 сентября. /ТАСС/. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на грани выживания, но действующее председательство Северной Македонии не исправляет ситуацию. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Читайте также
Постпред РФ заявил, что дискуссии о выходе России из ОБСЕ не ведутсяПостпред РФ заявил, что ОБСЕ не рухнет из-за отсутствия председателя

"Скажем откровенно, положение дел в ОБСЕ вызывает серьезное беспокойство. Организация фактически находится на грани выживания. Заложенная еще прошлогодним польским председательством пагубная практика замораживания целых направлений деятельности уже значительно подорвала возможности реализации подмандатных задач ОБСЕ", - сказал он на расширенном заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Лукашевич добавил, что председательство Северной Македонии не предприняло "сколько-нибудь осязаемых шагов по исправлению подобной ситуации". По словам дипломата, оно отказалось от широких консультаций по сложным вопросам, а в качестве их решений предлагаются варианты, устраивающие в первую очередь страны Запада.

В частности, Лукашевич указал, что Россия не согласна с кандидатурой Эстонии на пост председателя организации в следующем году, однако Северная Македония не инициирует консультации по поводу этого вопроса. Дипломат добавил, что Эстония не добьется необходимого для избрания консенсуса. Он упрекнул Северную Македонию за затягивание выборов глав ведущих исполнительных структур ОБСЕ: директора Бюро по демократическим институтам и правам человека, генерального секретаря и представителя по свободе СМИ. Лукашевич отметил, что организация до сих пор не приняла решение по поводу бюджета, в чем часть стран необоснованно обвиняет Россию.

Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Северной Македонии Буяр Османи ранее заявил, что организация переживает глубокий кризис. 

Теги:
Северная МакедонияРоссияЛукашевич, Александр Казимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация