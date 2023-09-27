Сергея Михайлова переизбрали сенатором от парламента Забайкалья

Михайлов был единственным депутатом, выдвинутым на эту должность

ЧИТА, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края четвертого созыва на первом заседании переизбрали Сергея Михайлова, представлявшего региональный парламент в Совете Федерации, сенатором на новый срок. За него проголосовали 47 парламентариев из 50 присутствовавших, передает корреспондент ТАСС.

"Спасибо за то, что выдвинули мою кандидатуру на эту должность.<...> Понимаю всю ответственность", - сказал Михайлов после его выдвижения.

Сергей Михайлов был единственным депутатом, выдвинутым на эту должность. Против него проголосовали два человека, один бюллетень признан недействительным.

Михайлов родился в 1965 году в забайкальском городе Нерчинск. После окончания Читинского педагогического института преподавал в совхоз-техникуме. С 1997 по 2008 годы был директором Нерчинского аграрного техникума. В 2013 году избран в заксобрание Забайкальского края, стал руководителем фракции "Единой России".

Состав заксобрания Забайкалья

На 50 мест в заксобрании Забайкальского края претендовали представители семи партий. Депутатов избирали на пять лет по пропорционально-мажоритарной системе: 25 человек - по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

В результате голосования "Единая Россия" получила 42 мандата (в прошлом созыве 21). ЛДПР получила лишь четыре мандата (в прошлый раз 10), КПРФ - три (в прошлый раз 14), "Справедливая Россия - За правду" - один (в прошлый раз 3 мандата).

Из 50 депутатов лишь 17 человек работали в предыдущем созыве. Наибольшее число депутатских мандатов принадлежит мужчинам - 39 против 11 женщин.