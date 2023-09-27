Мирошник не видит раскаяния в Канаде после чествования нациста в парламенте

По словам посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима, "этот персонаж был пробой пера" на тему того, можно ли "прилюдно говорить на весь мир о том, что якобы нацисты не такие уж и преступники, а Нюрнбергский трибунал не такой уж и трибунал"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Раскаяния в Канаде за чествование с овациями в парламенте страны нациста, служившего в дивизии СС "Галиция", пока не последовало. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Пока я в действительности не вижу раскаяния, я вижу, что сейчас пытаются "обрубать хвосты", - сказал он.

По словам Мирошника, "этот персонаж, которого извлекли из сундука и привели в канадский парламент, был пробой пера" на тему того, можно ли "прилюдно говорить на весь мир о том, что якобы нацисты не такие уж и преступники, а Нюрнбергский трибунал не такой уж и трибунал".

В то же время, указал посол по особым поручениям МИД РФ, нужно отдать должное ряду государств и общественных организаций, которые "поднялись и начали требовать привлечения к ответственности и ответа со стороны официальных властей Канады". В этом контексте он назвал уход в отставку спикера канадского парламента важным прецедентом.

На прошлой неделе агентство Associated Press опубликовало фотографии, на которых видно, что во время выступления лидера Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады 22 сентября собравшиеся приветствовали 98-летнего нациста Ярослава Хунку. В МИД РФ впоследствии заявили, что публичное восхваление нациста "как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера [Канады] Джастина Трюдо", российская же сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".

Глава МИД Канады Мелани Жоли во вторник призвала к отставке спикера Палаты общин канадского парламента Энтони Роты из-за скандала с приглашением нациста. Произошедшее она назвала "абсолютно неприемлемым" и "позором для палаты, для канадцев". Позднее Рота заявил об уходе со своего поста.