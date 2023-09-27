Косачев считает, что БРИКС позволяет сбалансировать и гармонизировать мировую систему

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что во второй Йоханнесбургской декларации зафиксировали решение пригласить в объединение новые страны

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Организация БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с его широкой географией участников, позволяет сбалансировать мировую систему, страдавшую много лет от гегемонии Запада. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Совсем недавно завершил свою работу XV саммит БРИКС, который стал важным этапом по усилению многосторонних и инклюзивных механизмов сотрудничества. А ведь сегодня они играют определяющую роль в становлении многополярности. Пленарное заседание и целый ряд мероприятий "на полях" позволили собрать весомое представительство лидеров развивающихся стран и продемонстрировали, что страны глобального Юга приобретают все больший вес в мировых делах и ключевых институтах глобального управления. Сегодня уже очевидно, что БРИКС с его широкой географией государств-участников и приглашенных друзей позволяет сбалансировать и гармонизировать мировую систему, которая долгие годы страдала от притязаний Запада на гегемонию", - сказал сенатор, выступая на открытии IX парламентского форума БРИКС.

Он напомнил, что во второй Йоханнесбургской декларации было зафиксировано решение пригласить в БРИКС новые страны. "Так, уже с 1 января 2024 года полноформатными членами становятся сразу шесть государств: Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Почти все они уже сегодня с нами, и я рад их приветствовать еще раз в нашей дружной семье", - сказал Косачев.

Политик отметил большую подготовительную работу, которая велась под началом ЮАР как страны - председателя БРИКС 2023 года. "Привлечение новых участников объединения наполнит повестку свежим содержанием, значительно укрепит авторитет БРИКС и его способность повлиять на выработку глобальных решений. Оно также внесет вклад в координацию и сближение наших позиций на международных многосторонних площадках, включая Организацию Объединенных Наций", - заявил вице-спикер Совфеда.

Он подчеркнул, что саммит БРИКС обозначил большое количество политических и экономических задач, выполнению которых парламентарии могут оказывать "существенное содействие". "Есть здесь и наша самостоятельная роль как законодателей. Надеюсь, повышению эффективности БРИКС будет способствовать формализация парламентской составляющей объединения, которая будет оформлена завтра подписанием Меморандума о взаимопонимании о парламентском форуме БРИКС и принятием Совместной декларации по его итогам", - сказал Косачев.

Соглашения в рамках БРИКС

Парламентарий также считает важным, что лидеры стран БРИКС приветствовали завершение разработки рамочного соглашения о создании Молодежного совета объединения, а также что подтверждена нацеленность на культурные и академические обмены. "Достигнута договоренность о расширении Сетевого университета БРИКС за счет подключения к нему ряда вузов из стран объединения. Заметных результатов удалось добиться в деле продвижения женской повестки. Лидерам БРИКС был передан доклад по улучшению положения женщин за 2023 год", - отметил заместитель председателя СФ. Он поблагодарил ЮАР за большую работу, проделанную в рамках председательства БРИКС в этом году и заявил, что в 2024 году "она будет энергично продолжена в ходе российского председательства".