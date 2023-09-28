Делегация РФ: последствия санкций Запада для коренных народов требуют большего внимания

Представитель делегации, участвующей в 54-й сессии Совета ООН по правам человека, Ольга Опанасенко отметила, что недопустимо вбрасывать темы, связанные с вопросами обеспечения мира и безопасности, относящиеся к исключительной компетенции Совбеза Организации Объединенных Наций

ЖЕНЕВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мировое сообщество должно уделить больше внимания вопросам негативного воздействия санкций стран Запада и их сателлитов на права коренных народов. Об этом заявила российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Больше внимания следует уделять вопросам негативного воздействия на права коренных народов односторонних принудительных мер со стороны стран Запада и их сателлитов", - отметила в выступлении на сессии представитель делегации Ольга Опанасенко.

Она подчеркнула, что профильные международные органы, занимающиеся проблематикой коренных народов, "обязаны строго следовать своему мандату". "Недопустимо вбрасывать темы, связанные с вопросами обеспечения мира и безопасности, относящиеся к исключительной компетенции Совета Безопасности ООН, - сказала дипломат. - Неприемлемо навязывание проблематики ЛГБТ, которая самими коренными народами часто рассматривается как прямая угроза их существованию".

Одной из острых проблем, по словам Опанасенко, сегодня является обеспечение беспрепятственного доступа представителей коренных народов на мероприятия ООН. В частности, женщины, представляющие организации коренных народов России, не получили въездные визы США для участия в работе 22-й сессии Постоянного форума по вопросам прав коренных народов. Тему визовых ограничений также поднимали участники 16-й сессии Экспертного механизма по правам коренных народов. "Необходимо уделять этой проблеме самое пристальное внимание", - констатировала представитель делегации РФ.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.