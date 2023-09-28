28 сентября, 08:44
Военная операция на Украине

Замглавы МИД РФ и замгенсека ООН обсудили ситуацию на Украине

Сергей Вершинин и Розмари Дикарло также поговорили о ситуациях в Ливии, Судане и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло в ходе встречи в Нью-Йорке 27 сентября обсудили несколько тем международной повестки, в том числе ситуацию на Украине, в Ливии, Судане и на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ, опубликованном по итогам встречи.

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"Рассмотрен ряд актуальных страновых и региональных сюжетов, в том числе ситуация на Украине, в Ливии и Судане, на Ближнем Востоке и в Сахаро-Сахельском регионе", - указывается в сообщении.

В ведомстве отметили, что с российской стороны акцентирована необходимость обеспечения беспристрастности в деятельности Секретариата ООН в строгом соответствии со статьей 100 Устава всемирной организации.

Состоялось предметное обсуждение доклада генсека ООН Антониу Гутерриша "Наша общая повестка", а также подготовки к "Саммиту будущего", добавили в МИД РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВершинин, Сергей ВасильевичВоенная операция на Украине
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