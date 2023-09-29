В Москве пройдет парламентская конференция Россия - Латинская Америка

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Первая международная парламентская конференция Россия - Латинская Америка пройдет в Москве с 29 сентября по 2 октября, ожидается приезд более 200 участников.

Парламентарии из стран Латинской Америки и Карибского бассейна, представители экспертного сообщества, общественные деятели и дипломаты в течение нескольких дней обсудят с российскими коллегами актуальные вопросы международной парламентской повестки.

Накануне в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин, приветствуя первые делегации из Венесуэлы, Кубы и Чили, подчеркнул, что решение приехать на конференцию приняли более половины стран Латинской Америки. Он отметил, что в рамках мероприятия пройдет "много двусторонних встреч", потому что ряд делегаций возглавляют руководители парламентов.

В рамках конференции состоятся круглые столы, посвященные равноправному и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, развитию гуманитарных связей между Россией и Латинской Америкой. Участники конференции обсудят роль парламентской дипломатии в построении справедливого многополярного мира, а также в вопросах обеспечения безопасности. Пленарное заседание конференции на тему "Сотрудничество во благо справедливого мира для всех" состоится 2 октября в Госдуме (в Колонном зале Дома союзов).

На площадке Госдумы в 2019 и 2023 годах прошли две международные парламентские конференции Россия - Африка. Данный формат по предложению Володина будет ежегодным.

Ранее он отмечал, что все больше стран выбирают курс на проведение независимой внутренней и внешней политики, придерживаются модели развития, основанной на отстаивании национальных интересов, видят в России надежного партнера, с которым можно строить отношения на принципах равноправия, взаимоуважения и доверия.