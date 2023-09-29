Участники московского формата обсудят вопросы безопасности и восстановления Афганистана

КАЗАНЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Пятое заседание московского формата консультаций по Афганистану открывается в пятницу в Казани. Ожидается, что его участники обсудят вопросы борьбы с региональными угрозами и создания в стране инклюзивного правительства.

В московский формат по Афганистану входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что на встрече также будут обсуждаться вопросы межафганского примирения, обеспечения региональной безопасности и постконфликтного восстановления страны. По итогам ожидается принятие совместного заявления сторон.

Как сообщил глава российской делегации, специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, практически все участники московского формата подтвердили, что будут присутствовать на заседании. Ожидается, что на встрече будет и делегация находящегося у власти в Афганистане движения "Талибан" (запрещено в РФ) во главе с министром иностранных дел во временном правительстве Амиром Ханом Моттаки. Представителей США на встречу в качестве наблюдателей, по словам Кабулова, "не приглашали и не планировали".

Выполнение обещаний

Одним из основных вопросов на повестке будет тема инклюзивности временного правительства талибов, то есть представленности в нем различных афганских этноконфессиональных групп. Как отмечал ранее Кабулов, подвижек в этом вопросе пока не наблюдается, но на формате работа по данной проблематике будет продолжена. Спецпредставитель президента РФ ожидает, что на встрече в Казани участники формата выступят за создание в Афганистане этнополитического инклюзивного правительства.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия исходит из того, что с талибами нужно договариваться, но Москва не признает их правительство де-юре, пока оно не выполнит своих обязательств. А именно, как указывал министр в апреле этого года, "пока оно не обеспечит инклюзивность правящих структур, не только инклюзивность в этническом смысле, но и в политическом".

Гуманитарные вопросы и борьба с терроризмом

Россия после прихода к власти в Афганистане талибов продолжает оказывать гуманитарное содействие этой стране. Так, в сентябре была отправлена очередная партия российской гуманитарной помощи, а официальные лица РФ отмечают заинтересованность в восстановлении афганской инфраструктуры. При этом в России отмечают попытки западных стран блокировать такое взаимодействие. Заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева ранее заявляла, что на Западе отвергают "возможность какого-либо содействия развитию Афганистана, в том числе восстановлению школ и больниц".

Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов также указывал, что поставки российского зерна и топлива сгладили последствия стихийных бедствий в стране, где гуманитарная ситуация до сих пор остается сложной. Кроме того, Москва предоставляет Кабулу несколько сотен стипендий на бесплатное обучение афганцев в российских вузах по социально значимым специальностям.

Террористическая угроза по-прежнему остается главным вызовом безопасности как внутри Афганистана, так и за пределами страны. Представители спецслужб СНГ в сентябре отмечали обеспокоенность ростом терроризма. Тем не менее Жирнов подчеркивал, что талибы добились определенных успехов в борьбе с боевиками террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

О формате

Московский формат был создан в 2017 году на основе шестистороннего механизма консультаций спецпредставителей России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана. Его первое заседание прошло 14 апреля 2017 года с участием заместителей министров и спецпредставителей 11 стран, включая афганскую сторону. Главная цель формата - содействие продвижению процесса национального примирения в Афганистане и скорейшему установлению мира в этой стране. Последнее, четвертое заседание, прошло в ноябре 2022 года в Москве без участия талибов.