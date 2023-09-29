29 сентября, 07:30
Военная операция на Украине

В ДНР рассказали о переброске ВСУ своих штурмовых подразделений под Соледар

По словам советника главы республики Дениса Пушилина, украинские войска готовятся к очередным попыткам атаковать российские позиции на этом участке фронта

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили под Соледар очередное подразделение штурмовиков. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

"По данным нашей разведки, под Соледар переброшено новое штурмовое подразделение противника", - сказал Гагин.

Кроме того, ВСУ пополняют резервы в ближайшем тылу. По словам советника Дениса Пушилина, украинские войска готовятся к очередным попыткам атаковать российские позиции на этом участке фронта. 

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