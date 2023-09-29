Путин заявил, что Фидель Кастро был настоящей "глыбой"

По словам президента, лидер Кубинской революции думал о людях ежесекундно

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер Кубинской революции Фидель Кастро был настоящей "глыбой", человеком, ежесекундно думающим о людях, все его сознание было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я помню свои встречи с Фиделем Кастро - их было несколько. Просто это был глыба. Это был глыба. Человек, который думал о людях каждую секунду. И не только о кубинцах. И о всей Латинской Америке думал, и о всех людях на планете, на Земле", - сказал глава государства, выступая на парламентской конференции Россия - Латинская Америка.

"Действительно, все его [Фиделя Кастро] сознание было проникнуто заботой о достижении всеобщего блага и справедливости. Это была уникальная личность", - отметил глава государства. "Вот таких людей рождает Латинская Америка", - заметил Путин.

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