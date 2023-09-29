Путин: диалог парламентов РФ и Латинской Америки способствует углублению сотрудничества

Президент отметил, что у парламентской конференции Россия - Латинская Америка очень насыщенная и большая программа

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Активизация прямого диалога по линии парламентов России и государств Латинской Америки открывает большие возможности для расширения сотрудничества за счет новых направлений совместной деятельности, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Приезд представительной группы законодателей из Латинской Америки, выражающих волю своих избирателей и призванных работать в их интересах, - это дополнительное свидетельство стремления народов наших стран развивать всестороннее взаимовыгодное партнерство с Россией", - сказал глава государства, выступая на парламентской конференции Россия - Латинская Америка.

"Убеждены, что активизация прямого диалога по линии парламентов открывает очень хорошие возможности для углубления нашего сотрудничества и расширения его за счет новых направлений совместной деятельности", - добавил он.

Путин отметил, что у нынешней конференции очень насыщенная, большая программа. По его словам, в ходе тематических сессий и круглых столов участникам предстоит обсудить роль парламентской дипломатии в укреплении взаимодействия России и стран Латинской Америки. "Причем в самых разных областях: в политике и сфере безопасности, социально-экономической и гуманитарной областях", - уточнил глава государства.

Первая международная парламентская конференция Россия - Латинская Америка проходит в Москве с 29 сентября по 2 октября. В рамках конференции проводятся круглые столы, посвященные равноправному и взаимовыгодному экономическому сотрудничеству, развитию гуманитарных связей между Россией и Латинской Америкой.