И.о. зампреда правительства ДНР считает формальностью новые британские санкции

Владимир Ежиков отметил, что ему не понятен смысл рестрикций

ДОНЕЦК, 29 сентября. /ТАСС/. И.о. зампредседателя правительства ДНР Владимир Ежиков, который попал в пятницу в новый антироссийский санкционный список, считает, что рестрикции вводятся Великобританией "для галочки" - чтобы показать свою работу.

"Вообще ограничений никаких. Активов у меня никаких за рубежом нет. Отдыхать у нас в стране очень хорошо можно, я до сих пор всю страну не проехал. Вообще смысл этих санкций не понятен. Я думаю, что им необходимо было показать свою работу, просто "для галочки", - сообщил Ежиков ТАСС.

Он добавил, что коллеги поздравили его с попаданием в санкционные списки. "Воспринимается, как награда за проделанную работу", - отметил собеседник агентства.

В пятницу Великобритания расширила антироссийский санкционный список на 11 позиций, включив в него главу МЧС России Александра Куренкова, Центральную избирательную комиссию, депутата Госдумы Александра Сидякина, председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко, министра юстиции Республики Крым Олега Шаповалова, заместителя главы администрации Запорожской области Виктора Емельяненко, заместителя руководителя администрации главы ЛНР Игоря Бабкина, и.о. заместителя председателя правительства ДНР Владимира Ежикова, председателя избиркома Херсонской области Марину Захарову, главу избиркома Запорожской области Галину Катющенко и секретаря ЦИК Наталью Бударину.

Санкции подразумевают запрет на въезд в Соединенное Королевство и на оказание трастовых услуг, а также заморозку активов в случае их обнаружения. В заявлении МИД Великобритании говорилось, что санкции приурочены к годовщине референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России.