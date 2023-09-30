В Херсонской области планируют развитие региона с учетом занятой ВСУ правобережной части

Губернатор Владимир Сальдо отметил, что "очень многое сделано для перспективного развития жизни и удовлетворения потребностей людей: медицина, образование, пенсионное обеспечение"

ГЕНИЧЕСК, 30 сентября. /ТАСС/. Власти Херсонской области планируют развивать регион с учетом потребностей занятой Вооруженными силами Украины (ВСУ) правобережной части области, сообщил в интервью телеканалу "Таврия" губернатор Владимир Сальдо.

"Херсон и вся правобережная часть Херсонской области конституционно уже закреплена, как территория Российской Федерации. Она сейчас оккупированной считается. Временно оккупированной. Оккупация - это та вещь, которая не навсегда. Мы обязательно вернемся. И планы развития связаны в том числе и с правобережьем Херсонской области", - сказал Сальдо.

Он отметил, что у властей грандиозные планы. "Грандиозные я говорю, совершенно не иронизируя, потому что мы даже за этот год, который мы находимся в Российской Федерации, сделали очень много в Херсонской области - начали строить дороги массово. Ремонтировать и строить, но уже капитально, не так, как делалось это при Украине - вроде сверху ничего, хорошо, красиво, а на самом деле хватало на год, может быть, полтора, а потом снова опять делать надо было. Замазывали, так сказать, косметикой. Сейчас все делается капитально, основательно, по твердым российским нормативам", - рассказал Сальдо.

Губернатор добавил, что "очень многое сделано для перспективного развития жизни и удовлетворения потребностей людей: медицина, образование, пенсионное обеспечение". "Предстоит сделать, подчеркиваю, намного больше. Сейчас идет планирование и формирование бюджета на следующий год", - уточнил Сальдо.