Кириенко: зверства в Донбассе творила идеологически обработанная молодежь Украины

Первый замруководителя администрации президента РФ отметил, что против России в том числе ведется информационно-идеологическая война, целью которой является именно подрастающее поколение

ПЯТИГОРСК, 30 сентября. /ТАСС/. Самые страшные зверства в отношении населения Донбасса были делом рук молодых украинцев, которые с 2014 года проходили идеологическую обработку. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко по видеосвязи на Всероссийском образовательном семинаре для руководителей филиалов и федераций - членов Российского союза боевых искусств, который проходит в Пятигорске.

По его словам, против России в том числе ведется информационно-идеологическая война, целью которой является именно подрастающее поколение. "Посмотрите, что произошло на Украине. Тот же Донбасс, Мариуполь", - сказал Кириенко, напомнив, что эта земля "полита кровью сотен тысяч защитников" страны. "Можно было поверить, что среди их внуков и правнуков можно воспитать новых фашистов и нацистов? Вот честно, сказали бы мне это пять-семь лет назад, я бы посмеялся, сказал бы, что бред", - продолжил он, заметив, что мог бы тогда представить такое в Германии или Прибалтике, но не в Донбассе, на "исторически русской земле".

"Оказалось, можно", - продолжил он, напомнив о формировании на Украине с 2014 года националистических батальонов, при которых создавались специальные лагеря для детей. Кроме того, указал Кириенко, в школьных библиотеках можно было найти "Майн кампф" ("Моя борьба", автобиография лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера, в России внесена в список экстремистских материалов), а также учебники с русофобской идеологией, инструкциями по созданию минных полей, растяжек.

"Полтора года назад, сразу после начала специальной военной операции, приезжая на Донбасс, я с удивлением и даже некоторой оторопью слушал рассказы командиров, которые удивленно говорили о том, что иногда самые немыслимые зверства - стариков убивали, женщин убивали, детей убивали - совершали пацаны, которым 21-22 года. Что это значит? Это значит, что восемь лет назад, когда началась идеологическая обработка, стали создаваться специальные лагеря "Азова" (националистический батальон, признан террористической организацией и запрещен в РФ - прим. ТАСС), этим мальчишкам было по 13-14 лет", - отметил Кириенко. - Воспитали, фашистов воспитали". По его словам, эти подростки "были достаточно большие для того, чтобы можно было говорить про смыслы, и еще совсем маленькими" для того, чтобы слова взрослого, авторитетного для них человека воспринимались ими критически.

В заключение он констатировал, что информационно-психологическая война против РФ будет самой длинной, так как речь идет о "борьбе за новое поколение России".