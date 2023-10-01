Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай"

Глава государства также на предстоящей неделе проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" и совещание с членами Совета безопасности РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в заседании дискуссионного клуба "Валдай", сообщается в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Также, по данным телеканала, глава государства проведет заседание попечительского совета фонда "Талант и успех" и совещание с членами Совета безопасности РФ.

На сайте клуба "Валдай" говорится, что XX ежегодное заседание пройдет со 2 по 5 октября в Сочи, тема - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". Президент, как правило, принимает участие в заседаниях клуба "Валдай".

Фонд "Талант и успех" учрежден в 2014 году, им создан образовательный центр "Сириус" на базе олимпийской инфраструктуры Сочи. Цель работы центра - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей, которые проявили выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественных наук, а также добились успеха в техническом творчестве. Путин возглавляет попечительский совет фонда.

Пресс-служба Кремля пока официально не анонсировала планы главы государства на следующую неделю.