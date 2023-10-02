В Киргизии открылось представительство Российского экспортного центра

Офис размещен в одном из бизнес-центров Бишкека

БИШКЕК, 2 октября. /ТАСС/. Представительство Российского экспортного центра (РЭЦ) открылось в столице Киргизии. Об этом сообщило посольство РФ в республике

"Представительство Российского экспортного центра открылось в Бишкеке", - говорится в сообщении Telegram-канала посольства.

Офис РЭЦ размещен в одном из бизнес-центров киргизской столицы.

Как заверили в диппредставительстве, сотрудники центра могут помочь желающим найти "потенциальных покупателей" в Киргизии, организовать переговоры заинтересованных в них сторон или проверить надежность киргизских контрагентов. А также разобраться в перспективах выхода на киргизский рынок и других "любых сложных моментах".

Как напомнили в посольстве, Киргизия стала 13-й по счету страной, в которой появилось представительство РЭЦ.