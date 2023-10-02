2 октября, 08:01,
обновлено 2 октября, 08:15

Лавров проведет трехстороннюю встречу с президентами Абхазии и Южной Осетии

Она состоится 3 октября в Сочи

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 3 октября в Сочи раздельные двусторонние переговоры и трехстороннюю встречу с президентом Абхазии Асланом Бжанией, главой МИД республики Иналом Ардзинбой и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, южноосетинским коллегой Ахасаром Джиоевым. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"3 октября в Сочи состоятся раздельные двусторонние и трехсторонняя встречи министра иностранных дел Российской Федераций Сергея Лаврова с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, министром иностранных дел Республики Абхазия Иналом Ардзинбой и президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым, министром иностранных дел Республики Южная Осетия Ахасаром Джиоевым", - сообщили в дипведомстве. 

Теги:
АбхазияЛавров, Сергей ВикторовичРоссияЮжная Осетия
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