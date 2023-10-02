Рябков: основания для сохранения моратория РФ по РСМД исчезают из-за действий США

При этом, по словам замглавы МИД РФ, пока никаких новых решений на этот счет Москвой не принято

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Основания для сохранения Россией одностороннего моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) исчезают из-за действий США, но пока никаких новых решений на этот счет Москвой не принято, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы наблюдаем практические действия, которые, на мой взгляд, с неизбежностью приведут к появлению и в Европе, и в Азиатско-Тихоокеанском регионе таких средств американского производства, которые ранее были запрещены договором о РСМД. Соответственно, основания для сохранения нашего моратория исчезают. Но пока никаких практических решений не принято", - сказал замминистра, отвечая на вопрос ТАСС о размещении на острове Борнхольм ракетных систем США, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По словам Рябкова, одностронний мораторий РФ по РСМД не встретил должной реакции США.