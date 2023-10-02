2 октября, 12:53

Замглавы МИД РФ обсудил с новым послом Казахстана взаимодействие в Каспие и Афганистане

Андрей Руденко также поздравил Даурена Абаева со вступлением в должность

МОСКВА, 2 октября./ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с новым послом Казахстана в Москве Дауреном Абаевым взаимодействие двух стран в региональных делах, в частности в Каспие и Афганистане, сообщили в пресс-службе российского дипведомства.

"2 октября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко провел встречу с недавно назначенным чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в России Дауреном Абаевым, - говорится в сообщении министерства. Состоялся заинтересованный разговор о взаимодействии двух стран в региональных делах, в частности по Каспию и Афганистану, а также "на площадках" ШОС и СВМДА".

В министерстве отметили, что Руденко также поздравил Абаева со вступлением в должность и пожелал успехов в работе по углублению и расширению российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества. 

Теги:
АфганистанКазахстанРоссияРуденко, Андрей ЮрьевичАбаев, Даурен Аскербекович
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