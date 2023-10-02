Россия выразила обеспокоенность дискриминацией меньшинств в Румынии в СПЧ ООН

Представитель делегации Ольга Опанасенко отметила, что "среди них наиболее уязвимы цыгане, венгры и прикарпатские русины, которые сигнализируют об оказываемом румынскими властями давлении"

ЖЕНЕВА, 2 октября. /ТАСС/. Российская делегация, участвующая в проходящей в Женеве 54-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), привлекла внимание мировой общественности к дискриминации в Румынии национальных меньшинств. Помимо цыган и венгров, среди наиболее уязвимых групп она назвала прикарпатских русинов, которые сообщают об оказываемом на них румынскими властями давлении и потворствовании насильственной украинизации.

"У Российской Федерации сохраняются серьезные озабоченности в связи с дискриминацией в Румынии национальных меньшинств. Среди них наиболее уязвимы цыгане, венгры и прикарпатские русины, которые сигнализируют об оказываемом румынскими властями давлении и потворствовании насильственной украинизации данной этнической группы", - заявила представитель делегации РФ Ольга Опанасенко. Она выступила на заседании СПЧ, посвященном рассмотрению положения с правами человека в Румынии в рамках процедуры Универсального периодического обзора (УПО).

Как отметила дипломат, начиная с 2022 года в Румынии также "отмечаются случаи нарушения прав граждан России, что явно противоречит декларируемой в румынском докладе цели укрепления и уважения всеобщих прав человека для всех, их универсальному и обязательному характеру". Серьезную обеспокоенность в Москве вызывает "рост случаев проявления антисемитизма, ксенофобии, расизма и национализма, а также тенденции на принижение значения и отрицание Холокоста". Опанасенко выразила надежду, что принятые Румынией в ходе нынешнего УПО рекомендации "будут должным образом выполняться и позволят преодолеть существующие недостатки в области прав человека".

Русины - восточнославянский народ, численность которого составляет от 1,5 млн до 4 млн человек, значительная часть (700 тыс.) проживает в Закарпатской области Украины. Русинское государство (Подкарпатская Русь) как объект международного права было зафиксировано Сен-Жерменским мирным договором в 1919 году. В 1945 году оно было ликвидировано и присоединено к Украине. С начала 1990-х годов среди закарпатских русинов развернулось движение за автономию, либо обретение собственной государственности.

54-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 11 сентября по 13 октября. РФ не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях.