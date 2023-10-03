Главы МИД РФ и Абхазии подписали планы консультаций на 2024-2025 годы

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Сочи раздельные двусторонние и трехсторонние переговоры с президентами Абхазии и Южной Осетии Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым

СОЧИ, 3 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Абхазии Инал Ардзинба подписали планы консультаций между дипломатическими ведомствами на 2024-2025 годы, передает корреспондент ТАСС.

Лавров проводит в Сочи раздельные двусторонние и трехсторонние переговоры с президентами Абхазии и Южной Осетии Асланом Бжанией и Аланом Гаглоевым, а также главами МИД республик Иналом Ардзинбой и Ахсаром Джиоевым.

Как сообщает медиацентр МИД Абхазии, планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и России будут способствовать укреплению межгосударственного диалога. "Подписанный в присутствии президента Абхазии Аслана Бжании план консультаций между внешнеполитическими ведомствами Абхазии и РФ предполагает активизацию сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран в сфере информационного сопровождения внешнеполитической деятельности, организации совместных конференций, культурных и спортивных мероприятий", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что стороны договорились на системной основе проводить консультации по указанным темам.