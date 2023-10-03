Косачев назвал недружественным шагом ратификацию Арменией Римского статута МУС

Вице-спикер Совета Федерации отметил, что подобные действия для любого государства "означают не что иное, как утрату юридического суверенитета"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС), за которую проголосовал парламент Армении, является недружественным шагом по отношению к России и означает для любого государства утрату юридического суверенитета. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"К сожалению, Армения все-таки пошла на этот явно недружественный по отношению к России шаг. В армянском парламенте не нашлись силы, которые были бы способны остановить начавшийся процесс юридического закабаления этой страны "гаагской Фемидой", - написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ратификация Римского статута МУС для любого государства "означает не что иное, как утрату юридического суверенитета". "Это унизительно само по себе. Именно по этой причине к МУС не присоединяются подлинно суверенные государства, включая Россию, США, Индию, Китай, Турцию, Саудовскую Аравию, Израиль, Иран и другие", - отметил Косачев.

В защиту тезиса о юридическом закабалении Армении вице-спикер СФ привел два обстоятельства. Первое, указал сенатор, связано с тем, что МУС "имеет право осуществлять свою юрисдикцию на территории присоединившихся государств не только на основе передачи "ситуаций" со стороны Совета Безопасности ООН или по просьбе самих государств-участников". "Наивно полагать, что таким образом Армения сможет решать вопросы с расследованием предполагаемых военных преступлений в зоне конфликта с Азербайджаном. Прецедентная практика МУС неоднократно демонстрировала обратное, а именно вмешательство во внутренние дела государств-участников. В конечном итоге в будущем сегодняшнее решение о ратификации может обернуться против самих армянских властей", - считает политик.

Кроме того, как подчеркнул Косачев, несмотря на указание в преамбуле Римского статута, что МУС дополняет национальные органы уголовной юстиции, в тексте документа содержатся положения, которые ограничивают уголовную юрисдикцию государств-участников. "В каждом конкретном случае судьи в Гааге будут устанавливать, является ли та или иная ситуация результатом "нежелания или неспособности" Армении возбудить уголовное преследование "должным образом", на основании этого по своему усмотрению осуществлять юрисдикцию", - отметил парламентарий.

О ратификации

Парламент Армении ранее проголосовал за ратификацию Римского статута МУС. За это решение проголосовали 60 депутатов, против - 20. Оппозиционные фракции "Армения" и "Честь имею", которые бойкотировали обсуждение вопроса, вернулись в зал заседаний и проголосовали против. Они отметили, что принятие данного документа не имеет ничего общего с интересами Армении и преследует геополитические цели.

Ранее в МИД РФ сообщили ТАСС, что ратификация Римского статута Арменией будет иметь самые негативные последствия для двусторонних отношений. Как подчеркнули на Смоленской площади, продвигаемый армянскими представителями тезис о том, что присоединение к МУС якобы никак не скажется на российско-армянских связях не соответствует действительности, а Ереван не учел ответные предложения Москвы по статуту.