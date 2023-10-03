3 октября, 12:02,
обновлено 3 октября, 12:26

Путин проведет переговоры с президентом Абхазии 4 октября

Лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в среду, 4 октября, проведет переговоры с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, на которых обсудит вопросы дальнейшего сотрудничества стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Состоятся переговоры Владимира Путина с президентом Республики Абхазия Асланом Бжанией, который будет находиться в России с рабочим визитом. Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях", - говорится в сообщении.

Глава российского государства поддерживает регулярное общение с лидером Абхазии. Так, Путин ежегодно поздравляет президента республики с Днем независимости. В 2023 году он также поздравил Бжанию и жителей Абхазии с годовщиной международного признания независимости республики.

В предыдущий раз личная встреча Бжании и Путина прошла в 2020 году, тогда лидеры обсудили сотрудничество стран. В 2023 году они провели телефонный разговор в начале июля. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
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