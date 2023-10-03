Россия планирует укреплять военно-политическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией

По данным МИД РФ, стороны подтвердили "приверженность своим союзническим обязательствам в условиях непростой геополитической обстановки в мире"

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия, Абхазия и Южная Осетия выразили намерение укреплять военно-политическое сотрудничество, а также взаимодействие в экономической и инвестиционной сферах. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с руководством стран.

Как указали в ведомстве, Лавров провел в Сочи раздельные двусторонние и трехстороннюю встречи с президентом Абхазии Асланом Бжанией и президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым, в которых также приняли участие министры иностранных дел республик - Инал Ардзинба и Ахсар Джиоев.

"Состоялось заинтересованное обсуждение всего спектра вопросов, стоящих на повестке двусторонних отношений России с Сухумом и Цхинвалом, с акцентом на дальнейшее укрепление военно-политического, социально-экономического и инвестиционного сотрудничества. Была отмечена позитивная динамика взаимодействия с абхазскими и югоосетинскими партнерами, позволяющая эффективно решать текущие задачи", - отметили в дипведомстве.

Как подчеркнули в МИД РФ, стороны подтвердили "приверженность своим союзническим обязательствам в условиях непростой геополитической обстановки в мире". "На трехсторонней встрече проведена сверка часов по внешнеполитической проблематике, включая координацию в рамках Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и налаживание контактов Абхазии и Южной Осетии с зарубежными государствами", - добавили в российском министерстве.

Министры также подписали планы консультаций между внешнеполитическими ведомствами стран на 2024-2025 годы. "Прошедшие переговоры способствовали упрочению тесных союзнических связей Москвы, Сухума и Цхинвала, показали совпадение позиций по актуальным для наших стран вопросам", - заключили в МИД РФ.