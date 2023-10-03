Замглавы МИД России и посол Египта обсудили урегулирование кризисов в Сирии и Судане

В ведомстве отметили, что стороны также обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили урегулирование кризисов в Сирии, Ливии, Судане и Йемене.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по складывающейся обстановке на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на проблематику урегулирования кризисов в Сирии, Ливии, Судане и Йемене", - говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве отметили, что стороны также обсудили "ряд актуальных вопросов дальнейшего укрепления многопланового российско-египетского взаимовыгодного сотрудничества, включая поддержание активного политического диалога".

Встреча прошла по просьбе посла Египта.