В Совфеде считают, что плохие отношения РФ и Японии не отвечают интересам двух стран

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что сотрудничество Москвы и Токио по многим направлениям заморозили

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Отношения России и Японии находятся в наихудшем состоянии со времен Второй мировой войны, сотрудничество по многим направлениям заморожено, что не отвечает интересам народов двух стран. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации (СФ) Константин Косачев на встрече с депутатом Палаты советников (верхней палаты парламента) Японии Мунэо Судзуки.

"К сожалению, сейчас наши отношения находятся в очень плохом состоянии, может быть, даже наихудшем состоянии со времен завершения Второй мировой войны. К известным проблемам в наших двусторонних отношениях, которые стороны пытались так или иначе решать на протяжении уже нескольких десятилетий, сейчас добавилась, с нашей точки зрения, очень серьезная проблема необдуманного и безответственного присоединения нынешнего правительства Японии к антироссийским санкциям Запада в объемах, которые, честно говоря, мы от Японии никак не ожидали", - сказал сенатор.

Он отметил, что сотрудничество Москвы и Токио по многим направлениям резко сократилось либо заморозилось. "Я уверен, что это не отвечает интересам ни японского, ни российского народов", - сказал Косачев.

Политик подчеркнул, что в России очень высоко ценили политику трагически погибшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, "который уже после кризиса 2014 года действовал независимым образом и сохранял динамику в двусторонних отношениях на протяжении целого ряда последующих лет". "Увы, нынешнее правительство Японии во главе с премьер-министром [Фумио] Кисидой проводит совершенно другой, я бы сказал, противоположный курс по сравнению со своими предшественниками. Подчеркну, я не вправе давать какие бы то ни было оценки действиям правительства Японии, в данном случае я говорю о влиянии этих действий на российский-японские отношения, и говорю об этом с сожалением", - отметил Косачев.

В пресс-службе СФ сообщили, что Косачев в ходе встречи также заявил, что "российская сторона готова к возобновлению контактов, если японские партнеры будут использовать их для нормализации двусторонних отношений".