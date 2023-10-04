Егор Борисов остался сенатором от исполнительной власти Якутии

Он руководил республикой с 2010 года по 2018 год

ЯКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Действующий сенатор Егор Борисов сохранил за собой пост члена Совета Федерации от исполнительной власти Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) наделен Егор Борисов", - говорится в сообщении. В правительстве добавили, что подписан соответствующий указ.

Глава Якутии Айсен Николаев ранее сообщил ТАСС, что пост члена Совета Федерации от исполнительной власти Якутии планируется оставить за Борисовым. В 2018 году экс-глава республики Борисов был наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти региона.

Борисов руководил республикой с сентября 2010 года по май 2018 года. Он начинал трудовую деятельность со слесаря-ремонтника. С 1991 года занимал различные руководящие посты в республике: был замминистра сельского хозяйства, первым зампредом, зампредом правительства республики, министром сельского хозяйства. С 1997 года в течение пяти лет возглавлял Якутский НИИ сельского хозяйства. В 2002-2003 годы - вновь первый зампред правительства, в 2003-2010 годах занимал пост премьер-министра Якутии. Главой региона был утвержден в 2010 году. В 2014 году на досрочных выборах главы республики, за год до истечения полномочий, Борисов набрал более 58% голосов избирателей.