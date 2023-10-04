Путин 6 октября проведет переговоры с президентом Узбекистана

Как сообщили в Кремле, Шавкат Мирзиёев будет находиться в России с официальным визитом

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 6 октября проведет в Москве переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, который будет находиться в России с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Имеется в виду обсудить перспективы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, а также актуальные региональные и международные проблемы", - указывается в сообщении.

В Кремле уточнили, что по итогам переговоров предполагается принять совместное заявление глав государств и подписать ряд межведомственных и коммерческих документов.

Пресс-служба лидера Узбекистана ранее информировала, что Мирзиёев по приглашению Путина 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом.