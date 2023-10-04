4 октября, 11:47
Военная операция на Украине

Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правобережье Днепра

По словам губернатора Херсонской области, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Украинские войска стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки и высадки на левобережье в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Источник ТАСС, близкий к компетентным органам, ранее заявил, что ВСУ готовят наступление на херсонском и запорожском направлениях в начале октября, а также захват Запорожской АЭС. В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра.

"Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники и большей частью западной техники", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

По словам губернатора, сейчас ВСУ по-прежнему пытаются небольшими группами по две-три лодки высадиться на острова в пойме Днепра, однако их попытки пресекаются российскими силами. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир ВасильевичХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация