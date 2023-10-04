Сальдо заявил, что ВСУ стягивают западную технику на правобережье Днепра

По словам губернатора Херсонской области, удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Украинские войска стягивают западную технику на правый берег Днепра для возможного форсирования реки и высадки на левобережье в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник ТАСС, близкий к компетентным органам, ранее заявил, что ВСУ готовят наступление на херсонском и запорожском направлениях в начале октября, а также захват Запорожской АЭС. В этих целях в Николаевской области сосредоточена крупная группировка морской пехоты ВСУ для форсирования Днепра.

"Сейчас идет попытка увеличения количества войск для возможного форсирования Днепра и перехода на левобережье. Она подтверждается. Процесс идет, добавляется количество техники и большей частью западной техники", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия-24", добавив, что удары украинской армии будут в том числе нацелены на мирное население и гражданскую инфраструктуру.

По словам губернатора, сейчас ВСУ по-прежнему пытаются небольшими группами по две-три лодки высадиться на острова в пойме Днепра, однако их попытки пресекаются российскими силами.